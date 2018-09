Conte: manovra seria e coraggiosa, puntiamo sugli investimenti

Roma, (askanews) - "Avevo preannunciato una manovra seria, meditata e coraggiosa e così è. Confidiamo che sia la ricetta giusta per consentire al Paese la crescita economica e lo sviluppo sociale. Punteremo molto sugli investimenti. La spesa che abbiamo prefigurato per buona parte sarà destinata agli investimenti. Realizziamo il piano di investimenti pubblici più consistente mai realizzato e previsto in Italia: 38 miliardi spalmati in 15 anni, a questi altri 15 miliardi nel prossimo triennio. Ovviamente non è sufficiente stanziare delle somme; accompagniamo questa previsione di spesa con un programma elaborato di riforme". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un incontro con la stampa a Palazzo Chigi, all'indomani dell'intesa sulla nota aggiuntiva del Def e sulla manovra di fine anno.