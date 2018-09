Sciopero in mezza Europa di Ryanair, 250 voli annullati

Roma (askanews) - Giornata difficile per chi viaggia con

Ryanair. Il personale di bordo ha dato il via ad uno sciopero di 24 ore nelle sue basi in mezza Europa, Italia, Spagna,

Portogallo, Belgio, Olanda e Germania. Il vettore precisa comunque che tutti i clienti sono stati

avvisati via email o via sms, ma restano comunque i disagi

"Vorremmo andare a Bruxelles, dovremmo avere il volo stasera ma è stato cancellato. Forse ne parte uno domani alle 10, così ci hanno detto. E ci hanno offerto hotel e taxi", racconta una passeggera da Madrid -

"Come vedete siamo qui ad aspettare, non sappiamo niente, spero che saremo rimborsati, ma è Ryanair ed è uno sciopero generale... non ci conto troppo", dice un'altra passeggera rimasta a terra.

Il personale di bordo ha proclamato lo sciopero per chiedere migliori condizioni di lavoro a partire dalla possibilità di avere contratti relativi ai paesi dove fanno base e non sotto il diritto irlandese come d'abitudine fa la compagnia irlandese.