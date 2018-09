Tornano gli X-Men, il primo trailer di Dark Phoenix

Milano (askanews) - Gli X-Men tornano al cinema. "Dark Phoenix" è l'ultimo capitolo della saga Marvel e ha per protagonista Jean Gray, interpretata come nei primi due reboot, che hanno dato nuova linfa alla saga X-Men raccontando le origini dei mutanti, da Sophie Turner, Sansa Stark di "Game of thrones".

Jean, La fenice al ritorno da una missione spaziale vedrà i suoi poteri aumentare esponenzialmente e diventare sempre più instabili mettendo a rischio se stessa, i suoi compagni e la vita del Pianeta. La trama si ispira alla "Saga di Fenice Nera", fumetti pubblicati dalla Marvel nel 1980 da cui ha preso spunto anche "X-men- Conflitto finale", terzo film della trilogia classica.

Nel cast tornano quasi tutti i protagonisti di Origins, Jennifer Lawrence nei panni di Mystica, James McAvoy, il professor X da giovane, Michael Fassbender alias Magneto.

Compare invece per la prima volta Jessica Chastain che con un look biondo platino interpreta uno dei cattivi del film.