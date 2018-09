Manovra, Boccia: non tanto importante sforamento ma i risultati

Cernobbio (askanews) - "Non è tanto importante lo sforamento di un punto ma i risultati che ne deriveranno grazie all'uso di risorse in termini intelligenti per il Paese". A dirlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando la nota di aggiornamento del Def che accompagnerà la legge di bilancio.

"Adesso vediamo nel merito - ha detto, a margine del World Manufacturing Forum - il punto è: se questa manovra genererà dei risultati di minor debito pubblico e di più occupazione determina uno storytelling diverso nel quale si può fare più debito pubblico purchè questo abbia un'attenzione a crescita economica, occupazione e meno debito".

Una procedure europea "è evidente che il governo l'ha messo in conto" ma "se sapranno dimostrare che l'impatto economico è positivo e poi nei fatti questo accadrà, e questa è la sfida del governo, evidentemente possono raccontarla", ha aggiunto."Se invece questa è solo spesa ordinaria e spreco, aumenta debito pubblico e riduce la crescita e l'occupazione evidentemente poi avrà ragione l'Europa".