Deficit al 2,4%, la festa del M5S fuori da Palazzo Chigi

Roma (askanews) - Dopo giornate di vertici ad alta tensione e un lungo Consiglio dei ministri, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno ufficialmente fissato al 2,4% nel 2019 il rapporto deficit-pil, non, come avrebbe voluto il ministro dell'Economia Tria, all'1,6%. Significa che per le coperture si ricaveranno circa 15 miliardi in più.

La decisione è stata salutata con un flash mob dei parlamentari 5 stelle sotto Palazzo Chigi, che hanno festeggiato e sventolato bandiere, mentre il vicepremier Luigi Di Maio si è affacciato al balcone della sede del governo per salutarli e celebrare con loro quella che il movimento considera una vittoria politica importante.