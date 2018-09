La ricerca sulla fibrosi cistica allunga la vita

Milano (askanews) - "Rachele Somaschini ho 24 anni e purtroppo ad oggi sono una donna di mezza età perchè ho la fibrosi cistica ma spero che con l'aiuto delle ricerca e della fondazione, questa non sia la realtà dei fatti e che io possa avere una speranza di vita maggiore".

"Sono Edoardo Hensemberger ho 21 anni e sono malato di fibrosi cistica, è una malattia che ti colpisce dalla nascita, me la hanno diagnosticata quando avevo 2 settimane di vita, è una malattia faticosa che colpisce tutti gli organi interni e in particolare i polmoni e comporto ora dei fisioterapia respiratoria la mattina e la sera.

"Da quando sono nata mi curo e tutte le mattine e tutte le sere ho la mia routine di cure quotidiane che sono composte da antibiotici e fisioterapia respiratoria, grazie alla tecnologia che diventa sempre più veloce e i farmaci sempre più efficaci riesco a portare avanti la mia passione ovvero la passione per i motori che ho ereditato da mio papa, quest'anno sto facendo il campionato italiano di rally e porto avanti i colori della fondazione per far capire l'importanza della ricerca per darci una speranza di guarigione e di vita in più".

"Per me partire con questo Bike tour insieme a Matteo e ad altri grandi ciclisti è una grande sfida, è il terzo anno che vado, gli anni scorsi ho fatto una sola tappa, quest'anno vorrei provare a farlo tutto, per me è veramente uno stimolo ogni anno arrivare qui sempre più in forma, migliorare e pedalare sempre di più perchè più pedalo più riesco a tenere a bada questa malattia".