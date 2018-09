Sos Mediterranée: appello a paesi Ue, una bandiera alla Aquarius

Roma, 27 set. (askanews) - Aquarius non avrà più la bandiera di Panama quando approderà in un porto e questo avverrà quando la nave che opera con la ong Sos Meditarrenee arriverà nello scalo portuale di Marsiglia. E' anche per questo motivo che i 58 migranti soccorsi dalla ong e tuttora a bordo della nave dovranno essere trasbordati su una nave maltese prima di essere smistati nei quattro paesi che hanno dato la loro disponibilità ad accoglierli. La nave non può tecnicamente attraccare a Malta perche altrimenti le verrebbe ritirata la bandiera cosi come deciso dalle autorità marittime di Panama con una comunicazione arrivata all'armatore venerdì 21 settembre.

Lo spiega Mathilde Auvillain, giornalista e direttrice delle comunicazioni di SoS Mediterranée, in conferenza stampa a Roma: "Una volta che sarà effettuato questo trasbordo, che le 58 persone saranno in un porto sicuro, la nave Aquarius proseguirà verso Marsiglia per uno scalo tecnico e per risolvere il problema della bandiera" ha detto Auvillain. "L'Aquarius si è vista cancellare dal registro dello stato di Panama e non avrà più la bandiera, quindi ora ci appelliamo a tutti gli Stati europei perché si facciamo avanti per dare una bandiera allalAquarius e permettere alla nave di ripartire al più presto e continuare questa missione essenziale. Come abbiamo visto in questi giorni, le persone continuano a scappare dalla Libia. La situazione è sempre più instabile e non ci sono più navi a fare soccorso in mare, quando il mare è diventato l'unica via di uscita disponibile".