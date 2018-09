Videogame, svolta di Sony: sì al cross-play su PS4 per Fortnite

San Francisco (askanews) - Una svolta epocale all'orizzonte nel mondo dei videogame. La Sony Interactive Entertainment per la prima volta ha annunciato l'apertura al cross-play per la PS4. Si tratta della possibilità per gli utenti di Playstation 4 di giocare online con gamer di altre piattaforme: Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One. Al momento, grazie a una Open Beta dedicata, sarà possibile giocare solo a "Fortnite: Battle Royale", il gioco del momento che ha scatenato una vera mania nei quattro angoli del pianeta.

Ad annunciare la notizia, dopo mesi di speranze e smentite che hanno provocato le critiche delle community di gamer, è stato il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, John Kodera, in un post.

"In seguito a un'accurata valutazione, SIE ha individuato un percorso per il supporto delle funzioni multipiattaforma per contenuti selezionati di terze parti", ha scritto Kodera annunciando la svolta.

"Per 24 anni abbiamo cercato di offrire ai nostri fan la migliore esperienza di gioco da una prospettiva unicamente incentrata su PlayStation. Oggi, le community di alcuni giochi si sono evolute al punto in cui le esperienze multipiattaforma aggiungono un valore significativo per i giocatori", ha ammesso Kodera.

Da qui la scelta di cominciare il crossplay da Fortnite, un gioco multiplayer di sopravvivenza, prodotto da Epic Games, che sta conquistando tutti, adolescenti, gamer più navigati e tante star.

La notizia è stata accolta in modo trionfale dalla community di Fortnite. La speranza di tutti è che questa prima apertura porti a una revisione della strategia di Sony. E che il crossplay sia esteso ad altri videogame.