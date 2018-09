Incendio nel Pisano, ancora fiamme. Vigili del fuoco in azione

Pisa (askanews) - Ancora fiamme sui Monti Pisani. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio divampato la sera del 24 settembre sul Monte Serra. Nelle operazioni sono impegnate da stamattina 60 unità, due canadair e un elicottero in azione nel comune di Vicopisano, in località Noce.

Sono oltre 1.200 gli ettari di bosco andati in fumo per l'incendio nel Pisano che non è stato ancora domato. Oltre 700 persone sono state sgomberate dalla protezione civile e dai soccorritori nei comuni di Calci e Vicopisano.

In questi giorni i vigili del Fuoco sono subito intervenuti con 109 unità via terra e, nonostante il forte vento e le nubi di fumo, con cinque Canadair che hanno raccolto l'acqua da scaricare sulle fiamme dai laghi della zona e dal mare a Marina di Pisa.

La Procura di Pisa ha aperto un'inchiesta e lavora "all'ipotesi di reato di incendio doloso".

Secondo il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ci sono le condizioni per dichiarare lo stato d'emergenza. Coldiretti ha stimato che ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo.