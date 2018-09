Air Cairo punta sul classico: nuovo volo Milano-Luxor

Milano, 26 set. (askanews) - Air Cairo amplia l'offerta dall'Italia e apre un nuovo volo diretto da Milano-Malpensa a Luxor a partire da fine ottobre 2018. Non solo Sharm El Sheikh, Marsa Alam e Alessandria d'Egitto saranno quindi raggiungibili dall'Italia con la compagnia egiziana, ma, grazie al nuovo volo, anche l'Egitto classico. "Dopo la crisi degli ultimi anni sul prodotto Egitto-Classico abbiamo notato da parte del mercato una necessità di ritornare verso queste attrazioni, con la navigazione sul Nilo. - spiega Riccardo Santagostino del GSA "Non solo Sogni" che segue tutte le operazioni di Air Cairo per volate di linea dal territorio italiano - Siamo ben contenti e stiamo rilanciando il volato da Malpensa su Luxor con la possibilità poi di avere la navigazione, le visite al Cairo, per proseguire poi l'itinerario fino ad Alessandria e poi rientrare in Italia con il nostro volo da Borg El Arab su Malpensa".

I dettagli del nuovo volo e le altre novità delle compagnia sono stati annunciati dal direttore commerciale di Air Cairo, Essam Azab, nel corso di un incontro con agenti e tour operator che si è svolto a Milano. "Il mercato italiano è molto importate per Air Cairo e l'Egitto - ha spiegato Azab - in nove mesi sono stati trasportati circa 55mila passeggeri dall'Italia, per oltre 6 milioni e mezzo di euro di fatturato". La performance ottenuta ha portato la compagnia a incrementare entro il 2018 i voli operati con l'Italia fino alla soglia di 15 collegamenti. E per il 2019 le prospettive sono ancora in crescita, tanto da consentire obiettivi ancora più alti. "Per il 2019 prevediamo di raddoppiare alcune tratte dall'Italia - ha confermato il direttore commerciale - Ancora non possiamo dire da dove e per quali destinazioni, ma questa è la nostra ambizione che stiamo esaminando proprio in questi giorni nel quartier generale a il Cairo".

All'incontro con gli operatori erano presenti anche il console generale d'Egitto Ihab Aboserie e il consigliere Ahmed Maghawry dell'Ufficio Commerciale".