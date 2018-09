Salvini: "Il decreto per Genova? Conto che arrivi"

Roma (askanews) - Il decreto Genova "lo sto aspettando io, lo stanno aspettando i genovesi anche perché io mi ero ripromesso che il mio decreto sicurezza arrivasse dopo per rispetto alla città. Non ho capito in giro per quale ministero sia ma arriverà". Così, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in occasione della festa per i due anni del quotidiano La Verità. "Conto che arrivi" ma "non do colpe", ha concluso.