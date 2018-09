E l'Inghilterra dibatte su Meghan che chiude la portiera

Londra, (askanews) - Un altro tassello dell'immagine di Meghan Markle come la donna che rivoluziona la monarchia britannica. La duchessa di Sussex è arrivata ad inaugurare la mostra Oceania alla Royal Academy e sebbene la portiera della Jaguar le sia stata aperta, scandalo, è stata lei stessa a chiuderla dietro di sé.

Credeteci o no, si è scatenata una tempesta di tweet, fomentati dagli articoli della BBC e di prestigiose riviste. Alcuni lodano Meghan, la ragazza americana, perché si dimostra umile e concreta. Altri sono sarcastici: "aspettiamo che spezzi la tradizione su altre cose, come avere un'opinione e pagare le tasse" suggerisce l'account haveigotnews.

In effetti i reali sono serviti anche in questo: non si è mai vista Kate, duchessa di Cambridge e putativa futura regina, chiudersi da sola una portiera. Ma gli esperti osservano che l'intervento dell'addetto serve come misura di sicurezza, non per una questione di etichetta.

Resta il dubbio: per la sposa di Harry Windsor questa novità protocollare è stata un caso, un automatismo proletario, o un gesto deliberato per le telecamere?