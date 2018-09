Nelle Filippine tre morti per una slavina causata dal monsone

Manila (askanews) - Sono almeno 22 le persone morte a causa di una frana provocata dai monsoni nell'isola di Cebu al centro delle Filippine.

I soccorritori hanno scavato tutta la notte per salvare le persone travolte dalla frana che ha colpito dieci abitazioni. Attualmente sono dozzine i dispersi dopo che un'enorme collina ha ceduto.

La tragedia è avvenuta mentre il paese del Sud Est asiatico stava tentando di riprendersi dal passaggio del tifone Mangkhut che ha colpito la zona settentrionale delle Filippine uccidendo decine di persone.

L'isola di Cebu non è stata raggiunta da Mangkhut, il tifone più potente della stagione, ma è stata colpita da forti piogge monsoniche per giorni. Le forze dell'ordine hanno evacuato una ventina di persone per il concreto timore di nuove frane.