Calcio, Modric vince premio FIFA per miglior giocatore dell'anno

Ginevra (askanews) - Luka Modric miglior giocatore dell'anno per la FIFA. Il campione croato ha interrotto il decennale

dominio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nei riconoscimenti

individuali e si è aggiudicato il premio di FIFA Best Player 2018.

Il centrocampista del Real Madrid ha brillato

sia con il club, che ha vinto la Champions League per la terza

stagione consecutiva, sia con la nazionale, che per la prima

volta nella storia ha raggiunto la finale di un Mondiale. La Croazia è stata sconfitta dalla Francia.

Modric ha preceduto proprio CR7, passato in estate alla

Juventus, e Mohamed Salah, ex Roma che dal 2017 è tornato in Inghilterra al Liverpool, dopo aver indossato la maglia del Chelsea. Il fuoriclasse egiziano è stato premiato per il miglior gol dell'anno, quello realizzato nel derby di Liverpool contro l'Everton, battendo le due rovesciate di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale.