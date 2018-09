Allegri: "Espulsione di Ronaldo? La Var avrebbe aiutato"

Valencia (askanews) - La Var avrebbe salvato Cristiano Ronaldo. Per Massimiliano Allegri se ci fosse stato anche in Champions League l'aiuto tecnologico agli arbitri, il fuoriclasse portoghese non sarebbe stato espulso al 29' del primo tempo di Valencia-Juve. Una partita comunque vinta dalla Juve in 10 per 2 a 0.

"L'importante era vincere qui a Valencia i ragazzi hanno fatto una bella partita e anche in 10 fino al 2 a 0 la squadra ha giocato discretamente bene".