Di Stefano: "I morti del Ponte Morandi gridano vendetta"

Roma, (askanews) - "Noi abbiamo un'idea chiara: il governo deve proteggere gli italiani, dal punto di vista della sicurezza e della salute, ma anche i loro interessi. Il caso della gestione di Autostrade è clamoroso, concessioni date in totale opacità senza nessun controllo e in regime di quasi monopolio. Senza nessun obbligo di reinvestire una parte di utili consistente in manutenzione hanno portato direttamente al crollo del ponte Morandi. Ci sono responsabilità evidenti. I morti di quel ponte gridano vendetta, non soltanto a livello di legge ma anche a livello di azione politica. Dobbiamo liberare la gestione delle infrastrutture dalle grandi lobby che le hanno gestite fino ad oggi". Così il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano sulla tragedia di Genova.