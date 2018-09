Il momento in cui viene inaugurata la statua di Mandela all'Onu

New York, (askanews) - Una statua a grandezza naturale dell'eroe anti-Apartheid ed ex leader sudafricano Nelson Mandela è stata inaugurata alla sede delle Nazioni Unite a New York, in occasione del centeneario della sua nascita (18 luglio 1918, ndr).

La statua è stata svelata dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.