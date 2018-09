Il primo turista spaziale sarà il miliardario giapponese Maezawa

Los Angeles, (askanews) - È stato Elon Musk in persona ad annunciare il nome del primo turista spaziale. Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa sarà il primo astronauta non professionista a staccare un biglietto per un viaggio intorno alla Luna sul Big Falcon Rocket, il potente razzo a cui sta lavorando la Space X. Se i piani del Ceo Musk andranno in porto, nel 2023 Maezawa passerà una settimana nello spazio. Insieme a lui ci sarà un gruppo di artisti: il giapponese ha infatti deciso di comprare tutti i posti a bordo del razzo per invitare persone da tutto il mondo che abbiano le potenzialità per creare opere d'arte ispirate dalle sensazioni che proveranno durante questa esperienza unica. "Ho scelto di andare sulla Luna! Finalmente posso dirlo" ha esclamato durante la presentazione nella sede principale di Space X ad Hawthorne vicino Los Angeles.

Maezawa, che ha creato il suo impero a partire da una catena di abbigliamento, è un mecenate e grande appassionato d'arte: il suo impegno economico con Space X sarà fondamentale per portare a termine la costruzione del razzo.