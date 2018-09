Lory Del Santo al Gf Vip, Ilary: non vogliamo spettacolarizzare

Roma, 21 set. (askanews) - "Noi non vogliamo andare a evidenziare o spettacolarizzare questo sia chiaro; è accaduto, lo sappiamo, lei lo ha dichiarato in tv, ma ha deciso di entrare, noi le abbiamo dato l'opportunità perché non ci sentivamo di chiuderle la porta in faccia, per noi da quanto entra però è una concorrente e basta".

Così Ilary Blasi, al timone del Grande Fratello Vip 2018 insieme ad Alfonso Signorini, alla vigilia della terza edizione ha commentato la partecipazione al reality di Lory De Santo, dopo la confessione fatta da lei stessa in tv a Verissimo, del recente suicidio del figlio Loren. Del Santo, inizialmente, anche d'accordo con Mediaset, aveva deciso di rinunciare a partecipare, poi ha chiesto di vivere l'esperienza nella Casa come "terapia", per continuare a vivere, e la produzione le ha dato la possibilità di entrare e uscire quando vorrà.

"Io non posso giudicare, sapete che il programma è in diretta e lei non entrerà alla prima puntata perché vogliono darle l'opportunità di vedere bene se è il caso, di riflettere, lei ha espresso la volontà di entrare per sopravvivere, possiamo dire così.... Ha detto che vuole essere trattata come gli altri. Noi faremo questo, per lo meno io ci proverò, poi siamo in diretta e vengono fuori le emozioni, vedremo cosa succede.... Noi cercheremo di accontentarla".