Bonisoli: ticket a 2 euro per under 25 nei maggiori teatri lirici

Milano (askanews) - I giovani dai 18 ai 25 anni potranno andare a vedere gli spettacoli alla Scala e negli altri 13 teatri-fondazioni lirico-sinfoniche pagando solo due euro. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, precisando che al Piermarini si inizierà nel 2019 con una sperimentazione di 100 ingressi per ogni produzione.

"L'obbiettivo è sempre lo stesso, quello di favorire, di incentivare, il gusto per un consumo di tipo culturale" ha spiegato il ministro, puntando a coinvolgere quei "giovani che in questo momento magari guardano a cose come un museo, piuttosto che ad un'opera lirica piuttosto che ad uno spettacolo di prosa o ad altre forme di consumo culturale, un po' con scetticismo, come a cose del passato". "Questa è la ragione per cui sui musei abbiamo già fatto qualcosa, adesso iniziamo a farlo sulle fondazioni lirico-sinfoniche e poi proseguiremo su altre forme di spettacolo per offrire una possibilità economicamente accettabile: non è il caso di fare grandi proclami politici che poi non hanno le gambe per andare avanti" ha continuato il ministro, sottolineando che "stiamo pensando a qualcosa di sistematico, che possa andare avanti per anni, che avvicini un po' di più i giovani al consumo culturale". "Se una volta vista l'opera o essere andati a un museo - ha concluso - questi giovani continueranno ad andarci allora l'obbiettivo sarà raggiunto".