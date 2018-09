Manovra, Di Maio: piena fiducia in Tria ma manteniamo promesse

Chengdu (askanews) - Il governo sta lavorando alla manovra di bilancio con lo sguardo rivolto alle "promesse" fatte agli italiani. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, dalla Cina, afferma: "Ho piena fiducia in Giovanni Tria e piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo".

"Io credo non ci sia nessuno scontro, stiamo lavorando" per trovare "tutti gli spazi per far entrare queste iniziative. Arrivare a fine anno e dire ci siamo sbagliati sulle promesse non è nostra intenzione".

Un "governo serio, non c'è un attacco a Tria, i fondi" per le promesse che ha fatto "li trova". "Ho l'idea che si possano far felici i cittadini e mantenere le promesse".

"Gli italiani - ha proseguito - ci chiedono la flat tax, il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero che sono delle "priorità" e "non possiamo aspettare due-tre anni per mantenere le promesse ed è per questo che si attinge a un po' di deficit per far rientrare il debito l'anno dopo o due anni dopo".

"Questa - ha concluso - è la nostra intenzione tenendo i conti in ordine senza fare nessuna manovra distruttiva dell'economia ma quello che dobbiamo mettera al centro non è l'obiettivo di rassicurare i mercati ma migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani. Per questo dobbiamo mantenere le promesse, i soldi ci sono e modulare il deficit" servirà a "soddisfare le aspettative degli italiani".