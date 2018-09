Olimpiadi 2026, Fontana: ce la caveremo con le nostre risorse

Milano (askanews) - La proposta di Lombardia e Veneto di organizzare a Milano e Cortina d'Ampezzo le Olimpiadi invernali 2026, dopo che la proposta di una candidatura a tre (con Torino) non ha ottenuto il sostegno del governo, è "una grande opportunità per non sprecare un'altra occasione per l'Italia" e il brand "Milano favorisce" le chance della candidatura stessa. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dei lavori del Consiglio regionale.

A chi gli ha fatto notare che, in caso di assegnazione, gli oneri per l'organizzazione dell'evento sarebbero a carico della Regione, Fontana ha replicato: "Abbiamo chiesto qualcosa?". E ha aggiunto: "Con gli aiuti del Cio, certamente. Vedremo di cavarcela con le nostre risorse". Senza appoggio del governo, però, la candidatura è impossibile. "Questo certamente - ha detto Fontana - Formalmente l'appoggio è fondamentale. Comunque - ha aggiunto - possiamo dire di aver fatto di tutto per fare avere all'Italia questo grande evento. Se poi non riusciremo avremo la coscienza a posto".

"Ho detto ripetutamente - ha proseguito il presidente della Regione Lombardia - che il brand di Milano sarebbe servito soprattutto per favorire la candidatura. Per il bene della candidatura prima che per il bene di Milano". E a chi gli ha fatto notare che al governo c'è anche il Movimento 5 Stelle, che "difende la posizione del sindaco di Torino Chiara Appendino", Fontana ha replicato: "Nessuno vuole fare del male a Chiara Appendino. E' lei che si è sfilata. A questo punto abbiamo l'opportunità come Paese di salvare un evento e noi cerchiamo di salvarlo".