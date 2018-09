Riapre la Casa del GF Vip, Lory Del Santo? Può decidere alla fine

Roma, (askanews) - Al via il 24 settembre su Canale 5 la terza edizione del Grande Fratello Vip, guidata da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con le incursioni della Gialappa's Band. Tra gli inquilini pronti a varcare la porta rossa dovrebbe esserci anche Lory Del Santo, che ha raccontato in tv del recente suicidio del figlio. E' stata lei stessa a chiedere di partecipare ugualmente e la produzione le ha lasciato l'opportunità di entrare o uscire quando e se vorrà, assicurando che non si vuole cercare la spettacolarizzazione o fare audience. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

"Lei questa cosa la vede come un modo per uscire psicologicamente dalla tragedia, ritornare a vivere, per non stare a casa a sfogliare l'album dei ricordi, un modo per superare questa tragedia".

"Vogliamo rispettare il suo volere fino in fondo, non sappiamo se effettivamente sarà nel cast, deciderà all'ultimo ma vogliamo rispettare questo suo volere".

Del Santo ha chiesto di essere trattata come gli altri concorrenti: "Noi faremo questo, io ci proverò, poi siamo in diretta e vengono fuori le emozioni, vedremo cosa succede".

Novità di quest'anno, il GF inizia prima del previsto. Alcuni concorrenti entreranno nella Casa 24 ore prima e i riflettori su di loro si accenderanno su Mediaset Extra.

Il cast: ci sarà uno scontro generazionale come nel 2017. Tra i giovanissimi, il campione di Judo Fabio Basile, le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi e Francesco Monte, noto soprattutto come ex di Cecilia Rodriguez prima che partecipasse al Gf Vip. Accanto a loro i più maturi, tra cui Walter Nudo, Lisa Fusco, Eleonora Giorgi, Valerio Merola e lo chef televisivo Andrea Mainardi.

Ilary: "Al di là delle differenze di età ci sono dei caratteri molto decisi e convinti".

Quest'anno ci sono tanti verginelli... Tantissimi che non hanno mai partecipato ai reality e questa è una novità ed è davvero difficile".

Obiettivo leggerezza e ironia, tentando di superare il boom di ascolti dell'ultima edizione con un GF sempre più social e partecipato, in diretta H24 e senza filtri. In attesa della versione NIP, "non famosi", in primavera con Barbara D'Urso.