Emmy, vincono Il trono di spade e La fantastica signora Maisel

Los Angeles, (askanews) - "Game of Thrones" è la miglior serie drammatica per la terza volta di fila. Peter Dinklage che interpreta Tyrion Lannister è il miglior attore non protagonista in una serie drammatica. Ancora una volta il fantasy ispirato dai libri di George R.R. Martin, di cui tutti i fan stanno aspettando l'ultima stagione, è stato fra i grandi protagonisti della notte degli Emmy Awards, i premi più importanti della televisione negli Stati Uniti.

Ma nell'ultima edizione chi ha davvero sbancato è stata la serie Amazon "La fantastica signora Maisel", che si è aggiudicata cinque premi fra cui miglior serie comedy e migliore attrice protagonista con Rachel Brosnahan, miglior sceneggiatura e Miglior regia per Amy-Sherman Palladino, l'autrice di "Una mamma per amica".

Fra i premiati c'è anche Henry Winkler, il Fonzie di Happy Days, che a 72 anni ha vinto il suo primo Emmy come miglior attore non protagonista in "Barry".