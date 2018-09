Tusk: il piano May per la Brexit "semplicemente non funziona"

Salisburgo, 20 set. (askanews) - Il problema Brexit non si sblocca al termine del vertice di Salisburgo. Il piano della Gran Bretagna per gli accordi commerciali post-Brexit semplicemente "non funzionerà". Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, dopo i colloqui con il primo ministro britannico Theresa May.

Dopo due giorni di negoziati al vertice europeo informale nella città austriaca di Salisburgo, Tusk ha detto ai giornalisti che i leader dell'Ue sono convinti che il cosiddetto piano Chequers di May per la Brexit "allo stato attuale non funzionerà, se non altro perchè minerebbe il mercato unico dell'Ue.