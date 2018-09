Di Maio: tagli senza toccare diritti e non oltre 3% deficit

Chengdu (askanews) - I tagli alla spesa pubblica non toccheranno i diritti essenziali dei cittadini e, allo stesso tempo, non verrà sforato il 3% del rapporto deficit-Pil. Così, dalla Cina, il vice premier Luigi di Maio, il quale ha assicurato che le "promesse" fatte in campagna elettorale saranno mantenute e "senza aspettare due-tre anni".

"Ci sono due cose che posso assicurare fin da adesso - ha detto il ministro rispondendo ad una domanda sull'intenzione dell'esecutivo di trovare le coperture alla manovra con la spending review - non verranno toccati i diritti essenziali dei cittadini e non sarà sforato il 3%" del rapporto deficit-Pil. "Su tutto il resto - ha concluso - fateci arrivare alla presentazione del Def e vedrete le nostre intenzioni".