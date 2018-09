PlayStation Classic, la mini-console che richiama l'originale

Roma, (askanews) - Una Playstation in miniatura che nel design ricorda l'originale, anche per i pulsanti, i controller e la confezione, circa il 45% più piccola ai lati e l'80% più piccola in volume rispetto alla classica.

Per gli amanti della PS, dal 3 dicembre in Giappone, Nord America e Europa arriva PlayStation Classic, a un prezzo consigliato, per gli europei di 99,99, con inclusi 20 giochi pre-caricati tra cui Final Fantasy VII, Jumping Flash!, Tekken 3 e Wild Arms.

La nuova console è stata pensata per i nostalgici di PlayStation che si divertivano a giocare con la prima originale, così come per i nuovi giocatori desiderosi di scoprire i classici PlayStation degli anni '90.

La prima PlayStation, infatti, uscì in Giappone il 3 dicembre 1994 e, grazie a innovazioni tecniche come il rendering 3DCG in tempo reale e l'adozione del CD-ROM, ha avuto un enorme impatto sul settore dei videogiochi e non solo, dagli anni '90 in poi.