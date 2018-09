Mogherini: Ue creerà entità legale per continuare scambi con Iran

Roma, 25 set. (askanews) - L'Unione europea creerà un'entità specifica per continuare le proprie relazioni commerciali con l'Iran, in particolare per l'esportazione di petrolio. Lo ha annunciato il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, al termine di una riunione a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York.

"Consapevoli dell'urgenza e della necessità di ottenere risultati tangibili, i partecipanti hanno accolto con favore le proposte pratiche per mantenere e sviluppare canali di pagamento, in particolare l'iniziativa di creare una società-veicolo speciale (Special Purpose Vehicle) per facilitare i pagamenti collegati all'export iraniano, compreso quello del petrolio".

"I partecipanti sottolineano la determinazione a tutelare la libertà dei loro operatori economici a intrattenere relazioni commerciali legittime con l'Iran in piena conformità con la risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu".