Migranti, Kurz: contenti che Italia abbia ridotto di 80% sbarchi

Roma, (askanews) - "Poi abbiamo parlato anche della questione della migrazione. L'Austria è molto contenta che l'Italia sia riuscita a bloccare e ridurre notevolmente i flussi dei migranti verso l'Italia, con un -80% rispetto all'anno scorso. E' positivo non solo per l'Italia ma anche per l'Austria come paese di destinazione, ma anche per l'Ue nel suo complesso". Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

"Ma dobbiamo trovare una soluzione complessiva nell'Ue e ridurre questi flussi, non siamo arrivati dove volevamo arrivare ma siamo nella direzione giusta", ha aggiunto Kurz.