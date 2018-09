Dalla giacca di Han Solo al cappello di Indy, cine-asta a Londra

Roma, (askanews) - La giacca indossata da Han Solo ne "L'Impero colpisce ancora", l'overboard su cui volava Marty McFly, ovvero Michael J.Fox, in "Ritorno al Futuro II", e il cappello di Harrison Ford in "Indiana Jones e il Tempio Maledetto". Vanno all'asta a Londra seicento cimeli, accessori, costumi e oggetti cult provenienti dai set dei film più famosi.

Una festa per gli appassionati di Guerre Stellari; tra gli altri pezzi interessanti, infatti, spiccano i costumi di "Stars Wars: Rogue One" e la spada laser di Anakin Sywalker ne "La vendetta dei Sith", ma c'è anche l'accappatoio indossato da Brad Pitt in "Fight Club". La giacca di Han Solo resta però uno dei gadget più ambiti e preziosi: è l'unico pezzo della trilogia originale messo all'asta. Il suo valore è stimato tra le 500mila e il milione di sterline.