Gianni Infantino: i tempi del calcio femminile sono maturi

Roma, (askanews) - Al via la vendita dei biglietti per i Mondiali 2019 di calcio femminile che si terrano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Ventiquattro le squadre che hanno raggiunto la fase finale, di cui otto europee, oltre alle padrone di casa, compresa l'Italia che mancava da 20 anni.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino: "Questa Coppa del Mondo sarà differente da tutte le altre del passato, sarà la miglior Coppa del Mondo di sempre perché ora i tempi del calcio femminile sono maturi, è giunto davvero il momento di farsi vedere dal mondo intero".

E Noel Le Graet, presidente della Federazione Calcio francese, ha aggiunto: "I prezzi sono attraenti, non so se lo avete notato ma abbiamo biglietti da 9 euro. L'obiettivo è interessante: dare maggior visibilità al calcio femminile".

Il sorteggio si svolgerà il prossimo 8 dicembre a Parigi.