Kurz: "Fare il possibile per evitare una hard-Brexit"

Parigi, (askanews) - Dopo Berlino, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il cui paese detiene attualmente la presidenza di turno dell'Unione europea, ha fatto tappa a Parigi, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron per parlare della nuova normativa europea sul Copyright, ma soprattutto di Brexit.

Al vertice europeo, in programma il 20 settembre a Salisburgo, l'accordo di Londra per uscire dall'Ue sarà infatti in cima all'agenda.

"Siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo fare il possibile per evitare una hard Brexit e per rendere possibile una forte cooperazione tra il Regno Unito e l'Unione europea anche dopo che il Regno Unito avrà lasciato l'Ue".

"Ugualmente, il tema Brexit, di cui ci occuperemo giovedì prossimo, e che occuperà il nostro tempo nei prossimi mesi - ha aggiunto Macron da parte sua - è indispensabile trovare un accordo e in ogni caso, che le regole della coesione, di tutela dell'Unione europea e del mercato comune, siano pienamente preservate, mentre la Gran Bretagna rispetta il voto dei suoi cittadini".