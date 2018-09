Calenda: governo finirà male, la cosa peggiore è caos sul debito

Roma, (askanews) - Il governo "finirà male, e sta già finendo male, perché lo spread è comunque aumentato, e perché la cosa più pericolosa per un paese ad alto debito è il caos, cioè la non chiarezza". Ne è convinto Carlo Calenda, che un'intervista-incontro alla Stamnpa Estera ha spiegato i rischi dei tentennamenti della maggioranza sulla direzione da imprimere alla legge di bilancio.

"Tu puoi anche decidere di fare più deficit, ne devi spiegare le ragioni, i ritorni in termini di crescita e convincere gli investitori, non l'Europa, perché il problema non è quello che dice la Commissione Ue, il problema è quello che diranno i mercati che sono dei signori che gestiscono il risparmio negli altri paesi. Questo governo questo meccanismo non l'ha capito. In questo momento la linea è siamo contro il mercato, ma il debito se ce l'hai - e loro vogliono addirittura aumentarlo - necessita di qualcuno che te lo compri, e quindi puoi essere contro chi ti pare ma alla fine a quelli che te lo comprano gli devi spiegare che cosa ci vuoi fare".