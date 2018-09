Salvini: i cardini del decreto per la parte sicurezza

Roma, 24 set. (askanews) - "Non solo immigrazione": Matteo Salvini dettaglia il suo decreto per la parte sicurezza alla fine della conferenza stampa da Palazzo Chigi in cui spiega le misure a fianco del premier Giuseppe Conte. "L'antimafia fa passi in avanti con l'apertura di quattro sedi territoriali e la possibilità di valorizzare e vendere dei beni che altrimenti restano a carico per anni; c'è la comunicazione alle prefetture dell'affitto dei furgoni; più poteri alla polizia locale che potrà accedere alle banche dati delle forze dell'ordine e a cui si potrà estendere la sperimentazione dell'uso della pistola elettrica che tanti risultati positivi sta dando alle altre forze dell'ordine. Ci sarà una stretta sulle occupazioni abusive degli immobili, più richiami per i volontari dei vigili del fuoco. In 42 articoli parecchi passi in avanti in tema di sicurezza e riconoscimento dei profughi veri".