Al via "Ashura", il rito sciita in memoria dell'imam Hussein

Karbala (askanews) - Milioni di musulmani sciiti

si sono radunati a Karbala, in Iraq, per celebrare l'Ashura, un rito osservato da milioni di fedeli in tutto il mondo in ricordo del martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto, ucciso nel 680 dalla dinastia sunnita degli Omayyadi.

Ashura - "il decimo" in arabo - arriva il decimo giorno di

Muharram, il primo mese del calendario musulmano. E rappresenta per gli sciiti il culmine del lutto. Ogni anno ripropone la violenta morte di Hussein, il terzo imam dello sciismo, dopo la sua sconfitta a Karbala. La tradizione riporta che Hussein

venne decapitato e il suo corpo mutilato.

Gli sciiti commemorano questo giorno sacro nell'espiazione e nel dolore: vestiti di nero, in ordinate processioni si battono il petto con il palmo della mano oppure la schiena con catene al grido "Oh Hussein". Alcuni si tagliano la pelle del cranio con delle spade.