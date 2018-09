Hyundai rinnova i Suv, focus green con Kona Ev e Nexo a idrogeno

Milano, (askanews) - Hyundai lancia un'offensiva di prodotti per crescere nel dinamico comparto dei Suv e conquistare quote di mercato in Italia, con l'obiettivo di chiudere l'anno in crescita del 4% e superare la soglia delle 60mila auto vendute. Durante un test drive di 2 giorni sulle Dolomiti, Hyundai ha svelato 5 novità già tutte disponibili o ordinabili presso i 115 concessionari del gruppo in Italia: i restyling di Santa Fe e di Tucson con nuove motorizzazioni e tanta tecnologia, la Kona in versione diesel ed elettrica e il futuro della mobilità sostenibile rappresentato dalla Nexo a idrogeno, che andrà a sostituire la ix35 Fuel Cell, il primo veicolo al mondo a celle combustibili prodotto in serie sul mercato. L'ostacolo principale alla diffusione dell'idrogeno è la mancanza di stazioni di rifornimento (per le auto ne esiste solo una a Bolzano), ma a breve dovrebbe essere approvato un decreto che semplificherà le norme favorendo nuove aperture, probabilmente nelle zone di Milano e Roma. Nexo inaugura il segmento dei Future Utility Vehicle della casa sud coreana e si inserisce in un più ampio programma di sviluppo di modelli ecologici, come ha spiegato Andrea Crespi direttore generale di Hyundai Italia: "L'investimento non solo non manca, ma non mancherà nemmeno nel futuro Hyndai ha annunciato 18 prodotti fino al 2025 continuando coprire tutti i segmenti dalla mobilità completamente elettrica a quella ibrida a quella ibrida plug in e ovviamente a idrogeno".

La nuova Nexo è in vendita al prezzo di 69.450 euro ha un'autonomia di poco meno di 700 Km, mentre per un pieno occorrono circa 6 minuti al costo di 70/80 euro che si traducono in 13 euro per ogni 100 km. Grazie ai 163 cv del motore elettrico, la Nexo raggiunge i 180 km/h. All'avanguardia gli interni con schermi touch e strumentazione digitale, mentre sul fronte dell'assistenza alla guida da segnalare l'introduzione del Lane Following Assist che mantiene la vettura al centro della carreggiata fino a 150 km/h e dell'assistenza al parcheggio, grazie al quale la vettura è in grado di parcheggiare da sola premendo un semplice pulsante.

Altra novità green è la Kona full electric, di fatto il primo city suv a zero emissioni ad arrivare sul mercato e capace di un'autonomia di 482 km con la batteria più grande da 64 kw che di fatto ridimensiona il problema della percorrenza. Ad accomunarla alla Nexo sono gli esterni con una griglia frontale dedicata e gli interni dove spicca il quadro strumenti completamente digitale e l'head up display. Anche in questo caso le prestazioni sono notevoli grazie ai 204 cavalli erogati dal propulsore elettrico. Pur essendo un mercato ancora di nicchia, la casa coreana conta di vendere 1.500 Kona elettriche l'anno a fronte di un costo per la versione più potente di 39.900 euro.