Il Papa in Lettonia, seconda tappa del viaggio nei paesi Baltici

Roma, (askanews) - Papa Francesco è arrivato a Riga, in Lettonia, per la seconda tappa del suo viaggio nei paesi Baltici. Partito da Vilnius, in Lituania, dove ha passato i primi due giorni del suo viaggio, Jorge Mario Bergoglio partirà poi per l'Estonia prima di fare rientro a Roma.

Dopo la cerimonia di benvenuto all'aeroporto internazionale di Riga, con ragazzi che lo hanno accolto indossando abiti tipici del Paese e suonando strumenti tradizionali, il Papa si è diretto al Palazzo Presidenziale, accolto dal presidente Raimonds Vejonis per l'incontro con le autorità civili del paese.