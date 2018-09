Ricette per l'integrazione, libro di cucina con Meghan Markle

Londra, (askanews) - L'integrazione passa anche della cucina, e se a dare la ricetta è la duchessa di Sassex il successo è assicurato. Meghan Markle ha accettetato di essere madrina e promotrice di "Together: Our Community Cookbook" ossia "Insieme: il libro di ricette della nostra comunità", un volume che raccoglie tante ricette per un menù multietnico a scopo benefico. Oltre alla moglie del principe Harry hanno collaborato alla stesura delle ricette con le loro storie di vita personali le donne coinvolte nell'incendio della Grenfell Tower di Londra del giugno 2017.

Per la bella Meghan si tratta del primo progetto di beneficenza che sostiene da sola e per questo ha voluto proseguire nella linea del suo blog di lifestyle che conteneva ricette e consigli.

L'ex attrice americana propone 50 ricette che vengono da tradizioni di tutto il mondo, perché la cucina diventi sempre di più luogo di incontro, integrazione e dialogo.