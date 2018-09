Napoli, esplode bombola in abitazione: un morto e tre feriti

Roma, (askanews) - È di una donna deceduta e tre feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina a Napoli all'interno di un'abitazione di via Don Giovanni Minzoni nel centro storico del capoluogo campano. A perdere la vita una 52enne mentre sono ricoverati in ospedale in condizioni gravi i suoi due figli di 37 e 34 anni. E' stato leggermente ferito anche un ragazzo di 14 anni che giocava vicino all'edificio al momento dello scoppio.

Secondo quanto si è appreso dai residenti nel quartiere questa mattina era stato comunicato alla famiglia lo sfratto dall'appartamento nel quale vivevano: sono quindi in corso delle indagini per accertare se l'esplosione della bombola di gas sia stata accidentale oppure se all'origine vi sia stato un gesto volontario.