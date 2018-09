Berlusconi: penso presto centrodestra tornerà al governo

Roma, 20 set. (askanews) - "Non c'è stato nulla di quella riforma del fisco, della burocrazia, della giustizia, della sicurezza e dello stato sociale di cui l'Italia ha bisogno per svilupparsi e ripartire.

Al contrario, tutti i provvedimenti che abbiamo visto, lontani dal portare del bene e dei benefici all'Italia, hanno tutti attaccato la libertà dei cittadini dentro una democrazia". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del vertice a Palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Se volete sapere il mio pronostico, sono sicuro che in un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo e alla guida del paese, per la fortuna dell'Italia e degli italiani, che usciranno abbastanza presto da questa situazione di ubriacatura che si sono presi nei confronti dei Cinque stelle", ha concluso.