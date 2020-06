Stati generali Economia, polemica sulla scelta di Villa Pamphilj

Roma, 11 giu. (askanews) - Polemiche sulla scelta del presidente del Consiglio Giuseppe

Conte di organizzare gli Stati generali dell'Economia da sabato 13 giugno 2020 a villa Pamphilj, a Roma.

Le opposizioni che avrebbero dovuto essere protagoniste della prima giornate di lavoro dell'iniziativa di ascolto del Governo sulla fase 3 della ripresa post-pandemia di Coronavirus, hanno declinato l'invito, ribadendo di essere pronte a confrontarsi con

il governo in qualsiasi momento, ma solo in "sedi istituzionali" come il Parlamento.

Secca la replica del premier.

"Voi dovete sapere, ma loro stessi sanno benissimo - ha detto - che Villa Pamhilj è la sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio, dove vengono ricevuti i Capi di Stato. Invitarli lì è un gesto di attenzione anche nei loro confronti, un luogo più istituzionale di quello non si può".

Per il resto, ha assicurato Conte, il governo è pronto al confronto in Parlamento in tutte le occasioni. Se ci ripensano, è il suo messaggio, possono venire a confrontarsi.