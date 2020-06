Cutrone: ho avuto il coronavirus. Ora ho voglia di giocare

Milano, 10 giu. (askanews) - "E' stata una cosa inaspettata. Ho inziato ad aver la febbre e per un po' di giorni ho avuto tosse e dei sintomi da influenza. Mi sentivo un po' debole ma passate due settimane mi è passato". A parlare è Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, che ha raccontato in video la sua esperienza con il coronavirus.

"So che non è facile. In Italia si sono tutti comportati bene e poi c'è solo da ringraziare chi ha combattutto questa battaglia in prima linea. I medici sono i veri eroi", ha aggiunto.

"Sicuramente un po' di paura c'è stata e ci sarà. Però, se ci mettono nelle condizioni di giocare è perché comunque possiamo giocare. La voglia di giocare c'è", ha concluso