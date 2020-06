Coronavirus, 283 nuovi casi in Italia di cui +192 in Lombardia

Milano, 10 giu. (askanews) - Continua il lento calo della curva epidemiologica dell'infezione da coronavirus Sars-Cov2 in Italia. Al 9 giugno 2020 sono stati registrati 283 nuovi casi di contagio, più della metà dei quali, 192, nella sola Lombardia che resta la regione

italiana più colpita dalla pandemia.

Sei regioni registrano zero contagi, solo 4 quelle con numeri a doppia cifra, tra i 10 e i 14.

Il totale degli italiani contagiati, finora, secondo la Protezione civile è di 235.561; 32.872 sono gli attualmente positivi, di questi 263 sono in terapia intensiva (20 in meno

rispetto al giorno precedente), 4.581 in ospedale e 28.028 (pari all 85%) in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto al giorno prima si registrano 47 deceduti in più per un totale di morti accertati per Covid-19 in Italia di 34.043 persone; 15 i morti in Lombardia nelle ultime 24 ore.

Intanto dagli Stati Uniti, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, principale consigliere del presidente Trump, in un'intervista al quotidiano

La Stampa ha lanciato un monito all'Europa: la pandemia tornerà in autunno, future infezioni sono inevitabili - ha detto - bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Se lo faremo, potremo evitare una seconda ondata. La soluzione vera è il vaccino, quindi non torneremo alla normalità almeno per un anno.