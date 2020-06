In un video un altro afroamericano ucciso da un agente negli Usa

Roma, 9 giu. (askanews) - Il procuratore del New Jersey ha rilasciato un nuovo video che mostra l'uccisione di un altro cittadino afroamericano disarmato, da parte della polizia, durante un'operazione di fermo il 23 maggio scorso.

Nelle immagini - pubblicate da NJcom - si vede un agente bianco che chiede a un giovane, Maurice Gordon, di sedere sul sedile posteriore della sua auto, in attesa dell'arrivo di un carro attrezzi dopo che il veicolo è rimasto in panne sulla Garden State Parkway di Bass River.

Il giovane, però, tenta di occupare il posto di guida e l'agente - identificato come il sergente Randall Wetzel - cerca di impedirglielo, innescando una collutazione durante la quale il poliziotto utilizza uno spray urticante. Ma il corpo a corpo prosegue fino a quando non si conclude tragicamente, con l'agente che esplode sei colpi d'arma da fuoco con la pistola di servizio, uccidendolo.

"Voglio che il mondo sappia che mio figlio era davvero un giovane adorabile", ha detto la madre di Gordon, Raquel Barrett, in un'intervista alla Abc. "Non sentire la sua voce mi fa star male ogni giorno".

La morte del giovane Gordon risale dunque a due giorni prima di quella di George Floyd a Minneapolis, che ha dato il via a un'ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti. L'agente coinvolto è stato sospeso in attesa dell'esito delle indagini.