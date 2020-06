Violenta ondata di maltempo: danni in Veneto e Lombardia

Milano, 9 giu. (askanews) - Una violenta ondata di maltempo sta colpendo da domenica le regioni del nord Italia provocando danni e disagi e purtroppo non è previsto per i prossimi giorni un miglioramento delle condizioni meteo. Le zone più colpite sono il Veneto dove la conta dei danni interessa l'agricoltura con perdite nei vigneti, campi di mais, soia, orzo, piante da frutto e ortaggi fino al 50% della produzione. Sono centinaia le richieste d'intervento, alla sala operativa dei vigili del fuoco della regione, esondato torrente Avenale a Castelfranco Veneto. Ma non va meglio in Lombardia dove le precipitazioni hanno provocato allagamenti e frane.

La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: allerta rossa in alcuni settori della Lombardia, allerta arancione su bacini di Lombardia e Veneto. Gialla in otto regioni. Ed è proprio il livello di fiumi e laghi a preoccupare. Le intense precipitazioni hanno fatto

innalzare il fiume Po di quasi 1,5 metri in un solo giorno e il livello dei laghi è al limite.