Covid-19, in Sudafrica via libera alla riapertura delle scuole

Milano, 8 giu. (askanews) - Il Sudafrica è uno dei Paesi che ha deciso di riaprire le scuole prima di settembre. A tornare sui banchi solo gli studenti delle superiori: mascherine, misurazione della febbre ogni mattina e classi più che dimezzate.

"In questa classe oggi avrò 19 alunni, di solito sono in 43", racconta Steve Shaku, insegnante di matematica.

Una sorta di prova generale per capire come gestire la questione con i più piccoli. La decisione è stata comunque accolta con sentimenti contrastanti in un Paese in cui i nuovi contagi sono ancora nell'ordine dei mille al giorno.

"Non so, la situazione è confusa. Adesso che c'è stata una impennata dei casi, ci fanno tornare a scuola" dice un alunno.

"Siamo ragazzi, non c'è distanziamento sociale - sottolinea un'altra alunna - ci piace toccarci, parlare, stare vicini".

In Sudafrica ci sono stati circa 46mila casi di Covid-19 e 952 morti.