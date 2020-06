Roma, focolaio Covid al S. Raffaele: tutti in fila al Forlanini

Roma, 8 giu. (askanews) - Tutti in coda per il tampone, a Roma più di 2000 persone, tutti i pazienti passati dall'ospedale San Raffaele Pisana dal 18 maggio in poi e i loro contatti stretti, sono stati convocati contemporaneamente ai drive in di Casal Bernocchi o del Forlanini per eseguire dei test di controllo. Risultato: una fila lunghissima e notevoli disagi come racconta una delle persone in coda, anche perché non è stata prevista una fila per chi arriva a piedi.

"Sono entrata dentro al Forlanini e ho chiesto, scusi ma chi non ha la macchina come fa? Non solo il danno ma anche la beffa, mica ti puoi noleggiare una macchina per andare a farti il tampone Covid? Mi hanno detto di mettermi in coda davanti a tantissime macchine perché l'Asl di competenza ha spedito 4000 sms e chiaramente trattandosi di una cosa seria in tanti si sono messi in fila per cercare di fare questo tampone".

Dopo alcune ore di attesa la situazione si è normalizzata.