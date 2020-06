Franceschini: cultura e turismo alla base dell'export italiano

Roma, 8 giu. (askanews) - "Penso che ogni prodotto dell'industria italiana che si esporta nel mondo ha dentro secoli di saperi, conoscenze e bellezza. Chiunque lo abbia prodotto ha vissuto e camminato nella bellezza e ve la ha trasposta". Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, nel suo intervento in occasione della sottoscrizione del Patto per l'Export alla Farnesina.

"La manifattura italiana - ha proseguito - richiama direttamente o indirettamente il nostro patrimonio culturale e il nostro modo di vivere, entrambi fattori che esercitano una enorme attrattiva all'estero e hanno un ruolo decisivo anche nel turismo che conosceremo nei prossimi anni, sempre più esperienziale e immersivo. Chiunque verrà in Italia lo farà per vivere una parte della sua vita all'italiana".

"Per questo motivo abbiamo bisogno di investire nel patrimonio culturale e nella riqualificazione della nostra offerta turistica. Attraverso Cassa Depositi e Prestiti prevediamo due interventi distinti. Il primo è un fondo strategico per il turismo per riqualificare e impedire che sfugga di mano il patrimonio alberghiero e ricettivo nazionale, mantenendone i caratteri originali legati a una proprietà diffusa. Il secondo è la creazione di una piattaforma con cui proporremo all Italia e al mondo tutta l'offerta culturale on line. Questa iniziativa parte dall'esigenza di permettere a cinema e teatri di poter vendere i propri eventi anche senza aver la sala piena", ha concluso Franceschini.