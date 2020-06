Pisa, 5 giu. (askanews) - Cambio di comando alla 46esima Brigata aerea di Pisa. Il generale di Brigata Aerea Girolamo Iadicicco, dopo 3 anni ha lasciato la guida del Reparto dell'Aeronautica Militare che si occupa di trasporti di materiale e truppe al comandante subentrante, generale di Brigata Aerea, Alessandro De Lorenzo.

La Brigata è strutturata su tre Gruppi di Volo: il 2° e il 50esimo su C-130 e il 98esimo su C-27J "Spartan". Fondamentale il suo supporto per l'emergenza coronavirus ancora in atto. I mezzi e gli equipaggi della 46esima si sono distinti in particolare nelle operazioni di trasporto di personale e materiale sanitario tra le diverse regioni e, soprattutto, assieme al 14esimo e 15esimo Stormo di Pratica di Mare e Cervia, per il trasporto in alto bio-contenimento dei pazienti colpiti da Covid-19 che necessitavano di essere trasferiti dagli ospedali più congestionati ad altre strutture sanitarie in Italia e all'estero.