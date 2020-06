Maltempo, allagamenti e frane nel Bolognese per forti temporali

Bologna, 5 giu. (askanews) - Forte ondata di maltempo nel Bolognese. Nella zona metropolitana si è abbattuto un violento temporale che ha causato molti danni specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Porretta numerosi gli allagamenti tra edifici privati e negozi, l'acqua si è riversata copiosa, le strade si sono trasformate in torrenti. In località Granaglione una frana ha bloccato chi transitava in auto sulla Strada Provinciale55, alcune persone sono state fatte evacuare per precauzione. Molte aziende della zona sono allagate.